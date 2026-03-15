東京・新宿区の携帯電話の買い取り販売店で14日夜、男2人組が店長の男性に拳銃のようなものを突きつけ、現金などを奪って逃走する強盗事件がありました。14日午後10時ごろ、新宿区百人町のビルに入る携帯電話の買い取り販売店に男2人組が客を装って押し入り、店長の男性（40代）の顔を殴って拳銃のようなものを突き付け、「動くなよ」などと脅しました。さらに男らは男性の手足をガムテープや店内にあったUSBケーブルで縛り、売上