名古屋市名東区で今月3日、男子中学生を脅して現金を奪おうとしたとして、16歳の少年が逮捕されました。市内で連続していた強盗事件にも、関与しているとみられます。少年：「目が合ったけど何か用？」今月3日、名東区のイオン名古屋東店でこう声をかけられたのは、13歳の男子中学生です。少年：「少年に財布持ってる？持ってるなら出せよ」知人2人と共にナイフのようなもので脅し現金を奪おうとしたとして、9日に逮捕され