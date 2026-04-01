「本当の指示役」が存在する今年1月、東京・上野の路上で、現金約4億2300万円が入ったスーツケースが奪われた強奪事件。3月には7人が逮捕され、ひとまず事件は動いたかに見えた。だが、この事件を巡っては、いまだに不明なことが多い。なぜ犯人グループは、4億円もの現金がスーツケースに入っていると知っていたのか。奪われた大金はどこへ消えたのか。そもそも、その4億円は何の金だったのか――。水面下ではいまなお、拭い切れな