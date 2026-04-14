大阪府泉佐野市で、ドライブ中の男性2人が複数の男に顔や頭を殴られ、ドライブレコーダーやスマートフォンなどを奪われる事件が発生しました。 2人は重軽傷を負っていて、警察は逃げた男らの行方を追っています。 14日午前0時すぎ、大阪府泉佐野市上之郷（かみのごう）の路上で、「いま襲われています」と男性から通報がありました。 警察によりますと、24歳の会社員の男性2人が乗用車でドライブしていたとこ