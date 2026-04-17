16日、広島市内で、男性が液体をかけられケガをしました。携帯電話も奪われたとみられ、警察が強盗致傷の疑いで調べています。警察や消防によると、16日午後5時半過ぎ広島市安佐南区大町東の商業施設の敷地で、「男性が見知らぬ人にオレンジ色の液体をかけられた。」と目撃者から通報がありました。被害にあった60代の男性は顔にケガをしました。液体は、刺激臭がありシンナー系の溶剤とみられています。また、被害者の携帯