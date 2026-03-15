◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席連続弾の期待がかかった１点を追う３回１死二塁の２打席目は申告敬遠でブーイングがおこった。その後佐藤（阪神）の右翼線への適時二塁打で追いつき、途中出場の森下（阪神）が左翼