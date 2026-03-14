俳優でブランドディレクターの仲里依紗が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。実の妹でモデルのれいちゃんと共にランウェイを歩き、会場はどよめきが起こった。【映像】仲里依紗とそっくりな妹・れいちゃん（全身姿も）仲家は長女の里依紗を筆頭にした3姉妹。"れいちゃん"と呼ばれる、れいなさ