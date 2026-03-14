俳優でブランドディレクターの仲里依紗が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。実の妹でモデルのれいちゃんと共にランウェイを歩き、会場はどよめきが起こった。

【映像】仲里依紗とそっくりな妹・れいちゃん（全身姿も）

仲家は長女の里依紗を筆頭にした3姉妹。"れいちゃん"と呼ばれる、れいなさんは末っ子で、これまでも仲のYouTubeチャンネルにたびたび登場している。

仲が約14年ぶりにTGCのステージにハイテンションで登場すると、その横にはれいなさんの姿が。YouTubeではすでに顔出しされているが、この貴重な姉妹の共演に会場からはどよめきが起こった。

れいなさんは仲同様、目鼻立ちがクッキリ。明るい色味のカジュアルな衣装に身を包んだ美人姉妹の姿に視聴者からは「そっくり！」「似てる！」「2人ともかわいい」などのコメントが寄せられていた。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。

（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）