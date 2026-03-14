ロサンゼルス・クリッパーズ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年3月14日（土）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 119 - 108 シカゴ・ブルズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対シカゴ・ブルズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし33-28で終了する