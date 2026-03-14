ロサンゼルス・クリッパーズ vs シカゴ・ブルズ

日付：2026年3月14日（土）

開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）

最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 119 - 108 シカゴ・ブルズ

NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対シカゴ・ブルズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし33-28で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし63-57で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにロサンゼルス・クリッパーズがリードし92-85で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・クリッパーズが試合を有利に運び119-108で終了する。

試合はロサンゼルス・クリッパーズの勝利となった。

シカゴ・ブルズの河村 勇輝は3:34出場、0得点、0アシスト、0リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-14 14:15:05 更新