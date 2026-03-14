イランの首都テヘランで市民らが参加したイスラエルへの抗議集会の最中に空爆とみられる大きな爆発がありました。これまでに1人が死亡しています。【映像】市民らが参加した抗議集会の様子イランメディアによりますと、13日、テヘラン市内で多数の市民が参加したイスラエルへの抗議集会の最中に空爆とみられる大きな爆発があり、女性1人が死亡しました。この日はイスラエルへの抗議の意を示す「エルサレムの日」で、国営テレ