（CNN）米軍高官は16日、議員らに対し、米国とイスラエルによる軍事施設への爆撃にもかかわらずイランは依然として「数千発のミサイル」と一方通行型の攻撃ドローン（無人機）を保有していると述べた。これらの兵器は地域における米軍および同盟軍を脅かす能力を持つ。イランの支援するシーア派の民兵組織も、2月にイランとの戦争が始まって以来、米軍に対して「数百回」の攻撃を行ったという。国防情報局長官のジェームズ・アダム