アメリカのトランプ大統領は15日に公開されたアメリカメディアのインタビューで、イランとの戦闘が「近く終結する」との見通しを示しました。トランプ大統領「非常にすぐ終結できると思う。イランが賢明ならば、すぐに終わるだろう。」トランプ大統領はFOXビジネスのインタビューで、イランが「合意を非常に強く望んでいると思う」と述べ、イランとの戦闘終結が近いと主張しました。トランプ氏はまた、中国の習近平国家主席に対し