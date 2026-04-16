ホワイトハウスのレビット報道官。ホワイトハウスにある記者会見室で記者団と話をする様子＝15日/Alex Brandon/AP（CNN）米ホワイトハウスは15日、イランとの「合意の見通しに良好な」感触を得ていると明らかにした。2回目の対面協議が行われる場合、開催地はパキスタンになる可能性が高いとも指摘した。ホワイトハウスのレビット報道官は記者会見で追加協議の可能性について、「ここホワイトハウスで我々から発表があるまでは何も