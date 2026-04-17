ウクライナ各地で16日、ロシア軍による大規模な攻撃がありこれまでに少なくとも17人が死亡しました。ウクライナ各地で16日、ロシア軍のミサイルと無人機による大規模な攻撃があり、地元メディアは今年に入って最大規模の被害がでていると伝えています。首都キーウでは12歳の子どもを含む4人が死亡、60人が負傷しました。また南部オデーサでは9人が死亡し、東部ドニプロでは4人が死亡しました。一連の攻撃によりウクライナ全土でこ