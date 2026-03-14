会社のために身を粉にして働いても、「あ、もう頑張るのやめよう」と気力が失せることがある。投稿を寄せた神奈川県の50代女性（Web・インターネット・ゲーム／年収450万円）は、早期退職の面談の場でそんな心境になったという。面談を務めた人物の立ち位置があまりにもお粗末だったからだ。（文：篠原みつき）「面接官が、会社で一番経費を使っているのに稼げてない人。その人から、『このまま会社がなくなってもいいのか』と言わ