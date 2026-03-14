「このまま会社がなくなってもいいのか」稼いでいない社員から“早期退職” 迫られた50代女性の怒り

会社のために身を粉にして働いても、「あ、もう頑張るのやめよう」と気力が失せることがある。

投稿を寄せた神奈川県の50代女性（Web・インターネット・ゲーム／年収450万円）は、早期退職の面談の場でそんな心境になったという。面談を務めた人物の立ち位置があまりにもお粗末だったからだ。（文：篠原みつき）

「面接官が、会社で一番経費を使っているのに稼げてない人。その人から、『このまま会社がなくなってもいいのか』と言われて退職を促されたとき」

「まるで仕事を続けることが会社の不利益になるみたい」

経費を食い潰している張本人から会社の存続を盾に辞めるよう迫られるのだから、説得力がない。当時の心境をこう振り返る。

「まるで仕事を続けることが会社の不利益になるみたいな言い方をされて、興ざめしました」

一方、正当な評価が下されないことでモチベーションが地に落ちた人もいる。静岡県の40代女性（事務・管理／年収700万円）の職場は、毎年上司がコロコロと変わる落ち着かない環境だった。そんな中、女性は懸命に働いていたのだが……。

「限界で仕事をしていても『当たり前』と言われ評価も“普通”にされたとき。世間的にはすごいと言われる認証を取っても『取るのが当たり前』という言葉に心折れました」

どんなに成果を出しても「当たり前」の一言で済まされるなら、誰もそれ以上自発的に動こうとは思わなくなる。さらに、無茶な人員配置が追い打ちをかけた。

「他にも最低の能力を有していない派遣と『2人で仕事こなせる』と判断された時に、扱いが酷いと思い頑張るのをやめました」

現場の実態を無視して適当な人員配置をする会社に、とことん失望してしまった様子だ。

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