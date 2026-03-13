ドナルド・トランプ米国大統領は、イラン情勢の余波で国際原油価格が急騰していることを受け、「米国は大きな利益を得ることになるが、イランの核兵器保有を阻止することの方が重要だ」と主張した。トランプ大統領は12日（現地時間）、トゥルースソーシャルに投稿した書き込みで「米国は世界最大の原油生産国だ」とし、「原油価格が上がれば、われわれは大きな利益を得る」と述べた。さらにイランを「悪の帝国（an evil Empire）」