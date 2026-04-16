米海軍基地を出港する空母ジョージ・H・W・ブッシュ＝3月31日、バージニア州ノーフォーク（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは15日、国防総省が中東に数千人規模の米軍部隊を追加派遣する方針だと報じた。対イラン圧力の一環で、停戦合意が維持されなければ、さらなる攻撃や地上作戦を検討しているとした。ヘグセス国防長官は16日の記者会見で作戦再開に向け「最大限の態勢」を整えていると強調。イランに