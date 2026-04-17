◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）▽準々決勝神戸３―３（ＰＫ５―４）アルサド（１６日、プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル・スタジアム）サウジアラビア・ジッダで準々決勝以降が集中開催されているＡＣＬＥで、神戸はアルサド（カタール）をＰＫ戦の末に破り、４強入りを果たした。気温３０度の暑さの中で始まった試合。神戸は前半６分に相手ＦＷラファ・ムジカにゴールを許し、カタール王者に