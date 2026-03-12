「有事のドル買い」が加速しています。東京外国為替市場では円安が進み、一時1ドル＝159円台前半を付けています。中東情勢の緊迫化や長期化への懸念から、円を売ってドルを買う動きが優勢で、1月下旬以来の水準の円安水準となりました。原油価格上昇も円安を加速させています。日銀の植田総裁は、午前の国会で円安について触れ、「基調物価に影響する可能性があることに留意が必要」と述べました。