【モデルプレス＝2026/03/12】女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）のInstagramが10日、更新された。橋本がM!LKの「イイじゃん」を歌う姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】橋本環奈がハイテンションで「イイじゃん」披露◆橋本環奈の「イイじゃん」替え歌にM!LK佐野勇斗がツッコミ同アカウントは「それではお聴きください」と添えて、橋本がハイテンションでM!LKの「イイじゃん