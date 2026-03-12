佐野勇斗、橋本環奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/12】女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）のInstagramが10日、更新された。橋本がM!LKの「イイじゃん」を歌う姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】橋本環奈がハイテンションで「イイじゃん」披露

◆橋本環奈の「イイじゃん」替え歌にM!LK佐野勇斗がツッコミ


同アカウントは「それではお聴きください」と添えて、橋本がハイテンションでM!LKの「イイじゃん」を歌う動画を公開。橋本は「イイじゃん」を替え歌バージョンで歌っており「はやちゃん（佐野勇斗）に怒られちゃう」と冗談混じりに話している。

するとコメント欄では佐野が「おいゆい！全然違うべおめぇ！」と橋本の替え歌にツッコミ。橋本と佐野はNHK連続テレビ小説「おむすび」（2024〜2025）にて夫婦役で共演しており、佐野は同作における橋本の役名である「結（ゆい）」呼びを披露していた。

◆橋本環奈と佐野勇斗のやりとりに反響


この投稿には「ちゃんと夫に届いていた（笑）」「はやちゃん呼び尊い」「めっちゃ仲良くて最高」「イイじゃんのクセが強い」「佐野くんナイスツッコミ」「夫婦漫才みたい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】