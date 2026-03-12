俳優の小林尚臣（しょうしん）さんが今年2月12日に肺がんで亡くなっていたことが、11日に分かった。所属事務所「株式会社仕事」の公式サイトで発表された。77歳だった。 【写真】俳優・声優として活躍した小林尚臣さん 公式サイトでは「弊社所属俳優・小林尚臣（こばやししょうしん）が2月12日（木）13時26分、肺がんのため永眠しました」と発表。通夜や告別式については「本人の希望もあり、家族葬で執り行いました」と知ら