スペイン１部レアル・ソシエダードのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が１１日、負傷離脱中のＭＦ久保建英の復帰見通しについて言及した。久保は１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷。先月末には、練習場でボールを使ったトレーニングを開始した様子をクラブ公式Ｘ（旧ツイッター）が投稿していた。そんな中、スペイン紙「マルカ」によると、指揮官は「久保は順調に回復している。国際Ａマッチ期間中にチーム練習を