日本のみならず世界的にも話題となっている市川市動植物園の子ザルのパンチくん。母親に育児放棄されたため、人工哺育で育ったパンチくんは、オランウータンのぬいぐるみ“オランママ”を母親がわりに抱きしめている。 【画像】「許諾している商品はありません」人気に“便乗”して無許可で売られるパンチくんのTシャツ その愛らしい姿がSNSで拡散され、またたく間に人気者となったパンチくんだが、その人気に乗じ