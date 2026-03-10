交際相手に撮影された性的動画がネット上に無断投稿された21歳女性のA子さん。動画の流出を知らせてきた男2人に、「動画を保存しておいた」と言われて自宅に連れ込まれ、わいせつ行為を受けた事件で、名古屋地裁は2026年3月4日、2人の被告にそれぞれ懲役4年6カ月の判決を言い渡した。【画像】「自慰行為に使うから、性行為の動画を撮らせてほしい」と…林諒憲被告が投稿していたアダルトサイトを見る「自慰行為