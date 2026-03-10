10日、衆議院財務金融委員会で、国民民主党の田中健議員がNISAについて質問した。【映像】片山大臣「ショックを受けた」の瞬間（実際の様子）田中議員は、若い世代の間で“流行語になりかけている言葉”があるとして、「NISA貧乏という言葉、お聞きになったことはありますでしょうか」と切り出し、片山財務大臣に見解を求めた。「20代は投資額をすごく増やしているんですけど、消費は伸び悩んでいるそうです。漠然とした将来不