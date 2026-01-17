■今からは考えにくい紀子さまの結婚フィーバー「やったわよ！」紀子さんは、秋篠宮との結婚が決まった時、友人の女性にこう電話したという。そう話してくれたのは友人女性の父親で、テレビ局に勤めていた知人だった。“ずいぶん積極的な女性だな”というのが当時の私の感想だった。紀子さまのご成婚の写真（写真＝Hagoromo~jawikiの親族撮影／CC-BY-SA-3.0-migrated-with-disclaimers／Wikimedia Commons）川嶋紀子さんは1966年9