片山さつき財務大臣は19日の記者会見で、ガソリン補助を当面続ける考えを示した。【映像】片山さつき財務大臣「いろんな展開が予断を許さない」会見で記者が「中東情勢に関連して、政府は170円程度にガソリンを抑える補助金を、今日から始めています。このガソリン補助金は財政への影響、また地球温暖化につながるんじゃないかというところで、いつまでも続けるべきではないという声もありますが、大臣のお考えをお願いします