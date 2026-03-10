「あの...ミルク飲む時のおててが可愛すぎるの見てください...かわいい...」【29万表示、1.9万いいね】爆誕したて赤ちゃんのかわいすぎるミルク飲みそんなポストがX上に投稿され、話題になっている。こちらはXユーザーのくまぴ（＠mmpasm）さんが2026年2月15日に自慢したのは、哺乳瓶からミルクをごくごくと飲む赤ちゃん。小さなおててを両方ともギュッと握りしめ、ほっぺに当てている姿がたまらなく愛らしい。取材に応じた投稿者