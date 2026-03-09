小泉進次郎防衛相が９日、Ｘを更新し、タレントのやす子のポストに感謝の弁を伝えた。やす子は８日、Ｘに「【ご報告】３月９日月曜日の＃ヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！」とＶＴＲのみの出演になると報告。陸上自衛隊を退官しているが、予備自衛官に応募していたことを明かしていた。小泉氏はやす子のポストを引用し、「予備自衛官としての御協力、ありがとうござ