お笑いタレント有吉弘行（51）が22日、JFN系「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）にパーソナリティーとして生出演し、プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんのテレビ生出演について語った。フワちゃんは20日、TOKYOMX「5時に夢中！」にゲスト出演。24年にお笑いタレントやす子へのSNSでの不適切な投稿を理由に、活動自粛してから、初めての地上波生出演だった。「有吉弘行の夏休み」シリーズのレギ