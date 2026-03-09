タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。禁酒後の体調の変化を伝えた。小倉は「お酒を飲まなくなってから、なぜか甘いものやジャンクフードが『食べた〜い！』となるんです！！」と告白。「『なんでだろう？』と思って、チャッピーに聞いてみたら脳が手軽なご褒美を探しているみたいです」と、ChatGPTの回答を明かした。そして「お酒を飲むと、脳の中でドーパミン（快楽物質）が出るみたいなんです