タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。禁酒後の体調の変化を伝えた。

小倉は「お酒を飲まなくなってから、なぜか甘いものやジャンクフードが『食べた〜い！』となるんです！！」と告白。「『なんでだろう？』と思って、チャッピーに聞いてみたら 脳が手軽なご褒美を探しているみたいです」と、ChatGPTの回答を明かした。

そして「お酒を飲むと、脳の中で ドーパミン（快楽物質）が出るみたいなんですが、それがなくなると脳が代わりのご褒美を求めてしまうんだとか」とし、「その時に手っ取り早く満足できるのが糖分や炭水化物らしいんです！！」と解説した。

そのため「だから甘いものが食べたくなるんですね」とスイーツの写真をアップ。「同じ方いませんか？」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「全く一緒です」「酒無しあるあるですね」「完全に同じです」などの声の他、「甘物もお酒も好きです」「私はお酒を飲んでいても、チョコレートやケーキを食べたくなります（笑）」などのコメントが寄せられた。

小倉はYouTubeチャンネルで飲酒しながら料理する姿を公開するなど、酒好きを公言しているが、近年は平日に酒を飲まないことを宣言するなど、たびたび“断酒”に挑戦している。