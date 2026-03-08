この記事のポイント2026年3月2日、埼玉県春日部市下柳で物流施設の新築工事が始まりました竣工は2027年秋予定、敷地面積は約14,900?、延床面積は約23,400?です庄和IC約1.5km、藤の牛島駅約1.2km、新川橋停留所約300mの立地です地上4階の4層型で、トラックバース16台・待機場15台・普通車46台を備えます三菱商事都市開発が2026年3月2日、プロジェクトマネジメントを担う「(仮称)春日部市下柳物流開発計画」の新築工事に着手しました