¼óÅÔ·÷35km·÷¤ÎÇÛÁ÷¤ò»Ù¤¨¤ëÂç·¿µòÅÀ¤¬»ÏÆ°¡ª»°É©¾¦»öÅÔ»Ô³«È¯¡Ö½ÕÆüÉô»Ô²¼ÌøÊªÎ®³«È¯·×²è¡×
¤³¤Îµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È2026Ç¯3·î2Æü¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô²¼Ìø¤ÇÊªÎ®»ÜÀß¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿½×¹©¤Ï2027Ç¯½©Í½Äê¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó14,900Ö¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó23,400Ö¤Ç¤¹¾±ÏÂICÌó1.5km¡¢Æ£¤ÎµíÅç±ØÌó1.2km¡¢¿·Àî¶¶ÄäÎ±½êÌó300m¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¹ÃÏ¾å4³¬¤Î4ÁØ·¿¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹16Âæ¡¦ÂÔµ¡¾ì15Âæ¡¦ÉáÄÌ¼Ö46Âæ¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹
»°É©¾¦»öÅÔ»Ô³«È¯¤¬2026Ç¯3·î2Æü¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦¡Ö(²¾¾Î)½ÕÆüÉô»Ô²¼ÌøÊªÎ®³«È¯·×²è¡×¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÌó35km·÷¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë½ÕÆüÉô¤Ç¡¢¹°èÇÛÁ÷¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊªÎ®µòÅÀ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
½×¹©¤Ï2027Ç¯½©¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½ÕÆüÉô»Ô²¼ÌøÊªÎ®³«È¯·×²è¤ÎÃå¹©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ
Ãå¹©Æü¡§2026Ç¯3·î2Æü½×¹©Í½Äê¡§2027Ç¯½©½êºßÃÏ¡ÊÃÏÈÖ¡Ë¡§ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô²¼Ìø»ú¸ÅÀîÃ¼866-1ÈÖ¡¢Â¾ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó14,900Ö±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó23,400Ö¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¹üÂ¤¡¦ÃÏ¾å4³¬·ú
»°É©¾¦»öÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËÊªÎ®»ÜÀß¤ä¸¦µæ³«È¯»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î·×²è¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô²¼Ìø¤Ç¿Ê¤àÊªÎ®»ÜÀß¤Î¿·ÃÛ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
´´ÀþÆ»Ï©¤Ø¤ÎÀÜÂ³À¤ÈÄÌ¶Ð¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Î©ÃÏ¤Ç¡¢ÇÛÁ÷ÌÖ¤Î¶¯²½¤È¸½¾ì±¿ÍÑ¤Î°ÂÄê²½¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÅÀ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·îÃå¹©¡¦2027Ç¯½©½×¹©Í½Äê¤Î·×²è³µÍ×Ãå¹©¡§2026Ç¯3·î2Æü½×¹©Í½Äê¡§2027Ç¯½©ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó14,900Ö±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó23,400ÖÀß·×¡¦»Ü¹©¡§¥Ï¥ó¥·¥ó·úÀß
·×²èÃÏ¤Ï½ÕÆüÉô»Ô²¼Ìø¤Ç¡¢Å´¹üÂ¤4³¬·ú¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÌó14,900Ö¤ËÂÐ¤·±ä¾²Ìó23,400Ö¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ´¶¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼è°·ÎÌÁý²Ã¤â¸«¿ø¤¨¤¿µòÅÀ·×²è¤Ç¤¹¡£
Ãå¹©¤«¤é½×¹©¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æþµï¸¡Æ¤¤ä¼þÊÕ»ö¶È¼Ô¤Î½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤³«È¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¾±ÏÂICÌó1.5km¤È±Ø¡¦¥Ð¥¹ÅÌÊâ·÷¤¬À¸¤àÇÛÁ÷¤È¸ÛÍÑ¤ÎÍ¥°ÌÀ¾±ÏÂIC¤Þ¤Ç¡§Ìó1.5kmÆ£¤ÎµíÅç±Ø¤Þ¤Ç¡§Ìó1.2km¡ÊÅÌÊâ15Ê¬¡Ë¿·Àî¶¶ÄäÎ±½ê¤Þ¤Ç¡§Ìó300m¡ÊÅÌÊâ4Ê¬¡ËÆ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡§¹ñÆ»16¹æ¡¦¹ñÆ»4¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
ËÜ·×²èÃÏ¤Ï¹ñÆ»16¹æ¤È¹ñÆ»4¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Î·ëÀáÅÀ¤Ë¶á¤¯¡¢ÅÔ¿´Éô¤Èºë¶Ì¸©Æâ¤ò·ë¤ÖÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¾±ÏÂ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Þ¤ÇÌó1.5km¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢È¯Ãå»þ´Ö¤ÎÊ¿½à²½¤äÊ£¿ôÊýÌÌ¤Ø¤ÎÆ±»þÇÛÁ÷¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
±Ø¤È¥Ð¥¹Ää¤ÎÎ¾Êý¤¬ÅÌÊâ·÷¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄÌ¶Ð¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¡¹¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¼ÂÌ³ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
4ÁØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¡¦Ê¬³äÄÂÂßÂÐ±þ¤Î»ÜÀßµ¡Ç½·úÊª¹½À®¡§4ÁØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¡ÊÃÏ¾å4³¬¡Ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹¡§16Âæ¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡¾ì¡§15ÂæÉáÄÌ¼ÖÃó¼Ö¾ì¡§46ÂæÄÂÂß·ÁÂÖ¡§Ê¬³äÄÂÂß¤ËÂÐ±þ
»ÜÀß¤Ï4ÁØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ê¬³äÄÂÂß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹16Âæ¤ÈÂÔµ¡¾ì15Âæ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ½Ð¸Ë¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤·×²è¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌ¼Ö46ÂæÊ¬¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È½¾¶È¼Ô¤ÎÁÐÊý¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Î²ÔÆ¯¤ò»Ù¤¨¤ëÀßÈ÷¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÁ÷¸úÎ¨¤ÈÄÌ¶ÐÍøÊØ¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤·¤¿µòÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¶ñÂÎ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤¿·×²è¤Ç¤¹¡£
µ¬ÌÏ¡¢¸òÄÌ¾ò·ï¡¢¼ÖÎ¾¼õ¤±Æþ¤ìÇ½ÎÏ¤Þ¤Ç¿ôÃÍ¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÅ¹·×²è¤äºÆÊÔ·×²è¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Ç¹°èÇÛÁ÷ÌÖ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¸¡Æ¤¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤³«È¯°Æ·ï¤Ç¤¹¡£
½ÕÆüÉô»Ô²¼ÌøÊªÎ®³«È¯·×²è¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ½ÕÆüÉô»Ô²¼ÌøÊªÎ®³«È¯·×²è¤Î½×¹©»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
½×¹©¤Ï2027Ç¯½©¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Q. »ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó14,900Ö¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó23,400Ö¡¢Å´¹üÂ¤¤ÎÃÏ¾å4³¬·ú¤Ç¤¹¡£
Q. ¼ÖÎ¾´ØÏ¢¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂæ¿ô¤Ï²¿Âæ¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¹16Âæ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÂÔµ¡¾ì15Âæ¡¢ÉáÄÌ¼ÖÃó¼Ö¾ì46Âæ¤Ç¤¹¡£
