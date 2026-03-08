女子プロゴルファーの都玲華さん（22）が2026年3月2日、自身のインスタグラムを更新。清潔感あふれるTシャツのコーデを披露した。「自分でデザインしてみました」都さんは、髪をハーフアップにまとめ、Tシャツを着こなす爽やかなショットを3枚投稿。着用しているのはコラボTシャツとのことで、「自分でデザインしてみました」と報告した。インスタグラムに投稿された写真では、Tシャツと黒いボトムスを着用。芝生をバックに、髪の