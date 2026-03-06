今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある子猫ちゃん。とっても可愛い寝相を披露してくれたようです。あまりの可愛さに投稿主さんも定期的に写真のアルバムを見返しているのだとか。投稿はThreadsにて、4.7万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。 【写真：ソファの溝にすっぽりとハマりながら『爆睡する子猫』→たまらなく可愛い『寝相』】 ベビ期の寝相が尊すぎて… 今回、Threadsに投稿したのは「しゃけ」さ