今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある子猫ちゃん。とっても可愛い寝相を披露してくれたようです。あまりの可愛さに投稿主さんも定期的に写真のアルバムを見返しているのだとか。投稿はThreadsにて、4.7万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。

【写真：ソファの溝にすっぽりとハマりながら『爆睡する子猫』→たまらなく可愛い『寝相』】

ベビ期の寝相が尊すぎて…

今回、Threadsに投稿したのは「しゃけ」さん。登場したのは、猫のしゃけちゃんです。

アップされたのは、しゃけちゃんがまだ幼くて小さかった子猫時代の写真。

ひとつはソファで爆睡していたときの様子。ソファの溝にすっぽりハマって、体をピシッとまっすぐに。そんな面白い状況ですやすや寝ていたそうです。意外と、ソファの溝がお気に入りなのか…別の日もハマったまま眠っていたのだとか。

その他にも、くつろいでいる投稿主さんの横でお腹と肉球丸出しで眠っていたときも、その無防備な寝相と幸せそうな寝顔はとってもキュート。たしかにこれは、何度でも見直したくなる可愛さですね。

可愛い寝相にメロメロになる猫好きさんたち

悶絶級に可愛かったしゃけちゃんの寝相。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「か、かわちい」「まっすぐ寝るクセがあるのですね！実にかわいいです」「とても眼福です」などの声が多く寄せられていました。その他のコメントにも「♡」が添えられていたあたり、しゃけちゃんの可愛さにメロメロとなった猫好きさんは多そうです。

Threadsアカウント「しゃけ」では、しゃけちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。しゃけちゃんの投稿は、いつまでも見続けたくなるくらい可愛いです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「しゃけ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。