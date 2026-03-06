2020年7月の熊本豪雨で14人が犠牲になった球磨村の特別養護老人ホーム千寿園。亡くなった女性の遺族が園と球磨村を訴えた裁判が始まりました。訴状などによりますと、当時、女性は入所していた千寿園で2階に避難できずに亡くなりました。遺族は園の避難計画や避難誘導の方法、村の避難指示の出し方などに問題があるとして、あわせて3000万円の賠償を求めています。 千寿園の代理人弁護士は「原告の主張を踏まえて適切に対