第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の日本代表「侍ジャパン」―台湾が6日、東京ドームで行われる。連覇を狙う日本の開幕戦となる試合前に、Netflixで実写化された大人気アニメ「ONEPIECE」のキャストが始球式に登場。主人公モンキー・D・ルフィ役を務めたイニャキ・ゴドイが豪快投球を見せ盛り上げた。日本の連覇への挑戦が始まる大事な一戦前に「麦わらの一味5人」が大会応援に駆け付けた。イニ