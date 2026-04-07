「地味でワクワクしない」「親に言われて飲む退屈な飲み物」【写真】手に取りたいのはどっち？ヒカキンとクレしんの麦茶ボトル4月5日、YouTubeチャンネル『HikakinTV』で、麦茶業界に殴り込みをかけたトップユーチューバー・ヒカキン。「日本の麦茶、変える!」とまで言い切った彼だが、早速、返り討ちの様相を帯び始めてーー。3月28日に“匂わせ”動画を公開してから約1週間、“桃太郎”に扮したヒカキンが発表したのは、自