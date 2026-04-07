4月5日、人気YouTuberのHIKAKINが自身のYouTubeチャンネル『HikakinTV』を更新。HIKAKINの誕生日である4月21日午前7時から、自身プロデュースの麦茶「ONICHA」を全国のセブン-イレブンで販売すると発表した。しかしその思いとは裏腹に、SNSでは批判の声が渦巻いている。「HIKAKINさんのチャンネルでは、3月28日から波の音が流れ続ける生放送を続けて視聴者の不安を煽り、5日になって桃太郎に扮したHIKAKINさんが登場、鬼ヶ島らし