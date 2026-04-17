◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子（１７日、東京・有明コロシアム） レギュラーシーズン（ＲＳ）の最終節が行われ、首位のサントリーが優勝を決めた。６位の東京ＧＢに第１セットを２５―２１で取った時点で決まった。試合はセットカウント３―０でストレート勝ち。ＲＳ３９勝４敗とした。上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ）に１位通過し、２連覇へ弾みをつけた。第１セットからサントリーは主将の高橋藍