ユーチューバーのラファエルが9日までにYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバーHIKAKINが飲料市場への参入を表明したことをめぐり物議をかもしてる件について言及した。HIKAKINは先月28日、自身のチャンネル「HikakinTV」でライブ配信を行うも、黒一色の画面に波が寄せて返したものとみられる音声だけが流れる、動きのない動画を公開したことが話題に。同31日には「いつも応援してくれているみなさんへ。お騒がせしてしまい、申