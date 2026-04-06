ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が5日に自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、この日発表した新商品についての声に言及する場面があった。ヒカキンは3月28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“意味不明”な内容で、ファンから戸惑いの声が上がっていた。そして今月4日には「この度新商品を発表させていただきます」とし「今回の新商品