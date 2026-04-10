ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し“謎の配信”を約1週間も続けてきた件について謝罪した。ヒカキンは3月28日の午後5時ごろからライブ放送を開始。しかし自身は姿を現さず、真っ暗な画面に波の音だけが聞こえてくるという“意味不明”な内容で、ファンから戸惑いの声が上がっていた。配信は自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の発表日である4月5日まで続けられた。この件