5月末に活動を終了する嵐の新曲「Five」のミュージックビデオが5日、公式YouTubeで公開された。ミュージックビデオでは、バスに乗った5人が和気あいあいと過ごす姿が描かれている。4日に配信が始まった同曲は、2020年10月30日配信の「Party Starters」以来約5年5カ月ぶりの新曲。グループにとって最後の曲でありながら、明るい未来への続きを思わせる前向きな歌詞と世界観がミュージックビデオでも映し出されている。MVも同年11月3