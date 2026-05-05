埼玉県深谷市のイメージキャラクター・ふっかちゃんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manのメンバー・深澤辰哉さんの誕生日を祝福しました。【写真】ふっかちゃん、Snow Man・ふっかを祝福！「おめでとうございマーックス」ふっかちゃんは「はろぉ 5月5日は #こどもの日 そして、ふっかさんことsnowman深澤辰哉くんのお誕生日 おめでとうございマーックス ほれっ ネギケーキ いつか一緒にオドロウゼ！」とつづり、1枚の